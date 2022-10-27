Lübnan'da 30 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Kolera Salgınında Can Kaybı 11'e Çıktı

BİBNİN, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan Bibnin'de Lübnanlılar ve evlerini terk etmek zorunda bırakılan Suriyeliler bir sahra hastanesinde tedavi ediliyor, 25 Ekim 2022. Lübnan 1993'ten beri ilk kolera salgını ile karşı karşıya.

BİBNİN, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan Bibnin'de Lübnanlılar ve evlerini terk etmek zorunda bırakılan Suriyeliler bir sahra hastanesinde tedavi ediliyor, 25 Ekim 2022.

Lübnan 1993'ten beri ilk kolera salgını ile karşı karşıya. Hastalığın ilk kez tespit edildiği 6 Ekim'den bu yana Lübnan Sağlık Bakanlığı 305 vaka ve 11 can kaybı bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)