Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn genel seçimler için oyunu kullandı - Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn ve eşinin oy kullanmaya gelişi

Avn ve eşinin oy verme işleminden detaylar

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın konuşması BEYRUT - Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, başkent Beyrut'ta bir oy kullanma merkezinde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Avn, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel