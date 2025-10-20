Haberler

Louvre Müzesi'nde Tarihi Eser Soygunu: 4 Hırsız Aranıyor

Louvre Müzesi'nde Tarihi Eser Soygunu: 4 Hırsız Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Louvre Müzesi'nde Tarihi Eser Soygunu: 4 Hırsız Aranıyor
Haber Videosu

Fransa'nın Paris kentindeki Louvre Müzesi'nde görülen tarihi eser soygununda, 4 hırsızın kaçtığı ve soygunun yalnızca 7 dakika sürdüğü bildirildi. Çalınan mücevherlerden biri bulunan tacın hasarlı durumuyla dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

Savcı Beccuau, titizlikle bir soygun gerçekleştiren 4 hırsızı aramaya devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.