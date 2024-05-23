Üye Girişi
Haberler

Lösemiyi yenen çocuklara kamera ve fotoğraf eğitimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi. Etkinlik kapsamında çocuklar doğayı keşfetti ve kamera kullanımıyla ilgili deneyim kazandı.

Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.

Yıldırım MTAL ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi işbirliğiyle, lösemiyi yenen çocukların doğayı ve bazı meslek gruplarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla "Gülümse, fotoğraf çek ve doğayı keşfet" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, lösemiyi yenen 10 çocuğa, okulun Gazetecilik Alanı öğrencileri tarafından Botanik Park'ta kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı anlatıldı, muhabirlik hakkında bilgi verildi.

Doğayı keşfeden, fotoğraf ve görüntü çeken çocuklar, kamera önünde ve arkasında nasıl çalışıldığını deneyimleme imkanı da buldu.

Kısa bilgilendirmenin ardından kameraman ve muhabirlik deneyimi yaşayan çocuklar, dernek yöneticileri ve arkadaşlarıyla röportajlar yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Yıldırım Bursa Eğitim Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title