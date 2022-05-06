Los Angeles'ta Fuar Coşkusu
Xinhua - Güncel
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LOS ANGELES, 5 Mayıs (Xinhua) -- İnsanlar ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen 2022 Los Angeles County Fuarı'nı ziyaret ediyor.
LOS ANGELES, 5 Mayıs (Xinhua) -- İnsanlar ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen 2022 Los Angeles County Fuarı'nı ziyaret ediyor. Los Angeles County Fuarı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Perşembe günü açıldı, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf Zeng Hui/Xinhua)
Xinhua / Güncel