LİSELİLERDEN DEPREMZEDELER YARARINA SERGİ

Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri geliri depremzedelere bağışlamak üzere resim sergisi açtı.

Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfında öğrenim gören 130 öğrenci 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattıkları proje ile resim yapmaya başladı. Öğrenciler resimlerini Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıkardı. Resim sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile öğrenciler yaptı.

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Depremde birçok vatandaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz ama devletimiz yaraları sarmak için cansiperane bir mücadele veriyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Tabii ki acı büyük, unutmamız mümkün değil. Depremzedelerin acılarını paylaşmak için güzel etkinlikler yapılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de değerli öğretmenlerimizin öncülüğünde depremzede ailelerimizin yararına bir resim sergisi düzenledi. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Cenabı Allah insanımıza böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Işık da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak depremzede ailelerimize destek olmak amacıyla şubat ayından bu yana iki aylık bir çalışmanın ürünüdür img. Resimlerin satışından elde edilecek gelir depremzede ailelere bağışlanacak. Sergiye ilk bağışı da okulumuz öğretmenleri yapmış oldu diye konuştu.

Kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri resim sergisini gezdi.