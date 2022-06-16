Libyalı taraflar Kahire'de "siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını" görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libyalı taraflar Kahire'de "siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını" görüştü

AA - Mohammed Alajami Ali Ertima - Güncel
 - Güncelleme:
Libyalı taraflar Kahire'de 'siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını' görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile ülkedeki siyasi durumu ve siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile ülkedeki siyasi durumu ve siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını ele aldı.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menfi ve Salih'in, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiğini söyledi.

Vehibe, görüşmede Libya'daki siyasi durumun ve en kısa sürede seçimleri yaparak siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarının değerlendirildiğini belirtti.

Sözcü Vehibe, Menfi ve Salih'in ayrıca Kahire'de toplanan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM ortak komitesinin çalışmasını başarılı kılmanın yollarını ve ulusal uzlaşma dosyasının sonuçlarını da görüştüğünü aktardı.

Vehibe, Konseyin ulusal uzlaşma projesinin son ayrıntılarını belirlemeye yakın olduğunu ifade etti.

Devlet Yüksek Konseyi ve TM ortak komite istişarelerinin üçüncü ve son turu 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlamıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

AA / Mohammed Alajami Ali Ertima - Güncel

Tobruk Kahire Libya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title