Libya'dan Gazze'ye Yardım Gönderme İçin Uluslararası Filo Hazırlığı

Libyalı aktivistler, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere hazırlıklarını yapıyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.

Filoya Libya'dan katılacak olan "Ömer Muhtar Filosu" katılımcıları, başkent Trablus'ta "Cezayir Meydanı'nda" dayanışma gösterisi düzenledi.

Filoya eski başbakanlardan Ömer el-Hasi'nin yanı sıra bir grup Arap ve yabancı aktivist katılacak.

Hasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu Libya'dan geçer geçmez onlara katılacaklarını, bunun tahmini olarak gelecek hafta başı veya sonu olabileceğini söyledi.

"Ömer Muhtar Filosu'nun" barışçıl ve insani çalışmalar yürüten Libyalı ve yabancı aktivistleri taşıyarak ülkeden ayrılacağını belirten Hasi, barışçıl düşünceye sahip herkesi bu filonun yanında olmaya davet etti.

Hasi, "İlk talebimiz kuşatmanın kaldırılmasıdır, çünkü kuşatma Gazze'deki Filistinliler için ölümcül bir kıtlığa yol açtı. Taşıdığımız yardım malzemeleri arasında gıda, ilaç, su ve çok sayıda kışlık giysi ve battaniye bulunuyor." ifadesini kullandı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.