LGS sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav sonuçları açıklandı. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

5 Haziran 2022'de uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınav sonuçları ile birlikte 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu' da yayımlandı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel