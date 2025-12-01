Lezita'dan Almanya'ya Başarılı İlk İhracat

LEZİTA, Avrupa Birliği'ne ihracat onayının ardından ilk gönderimi Almanya'ya yaptı. Lezita'nın Almanya'daki tüketici beklentileri ve pazar araştırmalarını dikkate alarak geliştirdiği ürünler büyük ilgi gördü. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Avrupa pazarındaki ilk adımlarımızın gördüğü yoğun ilgi, önümüzdeki dönem için önemli bir kaldıraç niteliğinde" dedi.

Türkiye'nin önde gelen piliç eti üreticilerinden Lezita, Avrupa Birliği'ne (AB) ilk ihracatını Almanya'ya yaptı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Lezita olarak, ürünlerimizi Almanya'daki tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 1.5 ayda yarım milyondan fazla tüketiciye ulaşan ihracat hacmimizle, Avrupa Birliği'ne ilk ve en çok ihracat yapan marka olduk. Almanya'daki tüketici beklentileri ve pazar araştırmalarını dikkate alarak geliştirdiğimiz ürünler, raflardaki yerini aldı ve beklenenin ötesinde ilgi gördü. Bu başarı, uzun soluklu hazırlıkların, titiz çalışmaların ve Avrupa Birliği pazarına özel olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir sonucudur" dedi.

Mesut Ergül, Avrupa pazarındaki bu güçlü başlangıcın Lezita'nın global büyüme vizyonu açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Ergül, "Bugün 70'i aşkın ülkeye ihracat yapan bir marka olarak, sürdürülebilir büyümenin; doğru ürünün doğru tüketiciyle buluşması, güçlü iş ortaklıkları ve yüksek kalite anlayışıyla mümkün olduğunu bir kez daha görüyoruz. Avrupa pazarındaki ilk adımlarımızın gördüğü yoğun ilgi, önümüzdeki dönem için önemli bir kaldıraç niteliğinde" diye konuştu.

'İHRACAT PAZARIMIZI AB ÜLKELERİYLE DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ'

Lezita'nın hedef pazara özel ürün ve satış stratejileri sayesinde yurt dışında da tercih edilen bir marka olduğunu dile getiren Mesut Ergül, "Uzun vadeli iş birliklerine odaklanıyor, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni pazarlara sunuyoruz. AB'ye ihracat izni, Lezita'nın global büyüme stratejisinde kritik bir adım. Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz lezzetli ve inovatif ürünlerimizi yakında diğer AB ülkeleri de tanıyacak. 70 ülkeyi aşan ihracat pazarımızı AB ülkeleriyle daha da genişleteceğiz. Ülkemizi AB ülkelerinde de en iyi şekilde temsil edeceğiz"dedi.