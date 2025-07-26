Lewis Hamilton'dan Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin, 'Artık sessiz kalamayız' diyerek UNICEF'in acil ateşkes çağrısını destekledi.

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin ardından "Artık sessiz kalamayız" uyarısında bulundu.

Hamilton, Belçika'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek 13. etap öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayarak altına "Artık sessiz kalamayız." notunu düştü.

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münir Özkul'un filmleri için iki ayrı telif davası açıldı

Kızı harekete geçti! Yeşilçam'ın efsaneleri mahkemelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.