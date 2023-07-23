Levent'te Motosikletli Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı

Beşiktaş Levent'te motosikletiyle yol kenarında bekleyen bir sürücü ve arkasındaki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu sürücü hayatını kaybederken, arkasındaki kişi yaralı olarak kurtuldu. Ölen şahsın uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş Levent'te motosikletiyle yol kenarında bekleyen bir sürücü ve arkasındaki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkasındaki ise yaralı kurtuldu. Ölen şahsın uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, polis saldırganların peşine düştü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletiyle arkasındaki S.A. ile beraber yol kenarında bekleyen Hakan Gülşen (33), seyir halinde olan bir başka motosikletli ve arkasındaki kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Gülşen ve arkasındaki S.A. yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara kaçtı.

Motosikletle giderken saldırıya uğradı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülşen ile S.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis silahlı saldırganların peşinde

Hayatını kaybeden Gülşen'in "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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