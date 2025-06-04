Letonya Savunma Sanayi Stratejisi Onaylandı

Letonya Savunma Sanayi Stratejisi Onaylandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya hükümeti, 2025 Savunma Sanayi ve İnovasyon Destek Stratejisi Uygulama Planı'nı onaylayarak, askeri üretim ve inovasyona öncelik vereceğini duyurdu. Ayrıca, Almanya merkezli EuroSpike ile 81 milyon euro'yla ek tanksavar füze sistemi alım anlaşması imzalandı.

RİGA, 4 Haziran (Xinhua) -- Letonya hükümeti, ihracata hazır projelere ve askeri üretime öncelik veren 2025 Savunma Sanayi ve İnovasyon Destek Stratejisi Uygulama Planı'nı onayladı.

LETA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı günü onaylanan planda ulusal savunma yeteneklerini artırmak, yüksek değerli inovasyonu teşvik etmek, hükümet, sektör ve araştırma arasındaki bağları güçlendirmek ve hem sektörün hem de Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin tedarik zinciri direncini iyileştirmek şeklinde dört temel hedef yer alıyor.

Öte yandan, Letonya Savunma Bakanlığı, salı günü ek Spike tanksavar füze sistemleri, mühimmat ve ilgili ekipmanlar satın almak üzere Almanya merkezli EuroSpike şirketi ile 81 milyon euro (92 milyon ABD doları) tutarında bir anlaşma imzaladı. Teslimatların 2028 yılında başlayacağı belirtildi.

Anlaşmada Letonya'nın yerli savunma sektörünün büyümesini destekleme stratejisi kapsamında yerel sanayinin yüzde 30 oranında katılımını öngören bir madde de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı

Trump'ın malikanesinde gece yarısı paniği! Hedefinde torunu varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.