Haberler

Letonya'dan Rusya ve Belarus'a ithalat yasağı

Letonya'dan Rusya ve Belarus'a ithalat yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Letonya, 1 Eylül'den itibaren Rusya ve Belarus'tan kitap, giysi, oyuncak gibi sanayi ürünlerinin ithalini yasaklayacak. Üçüncü ülkeler üzerinden gelen malları da kapsayan önlem, güvenlik çıkarlarını korumayı amaçlıyor; ithalat 2022'den bu yana %91 düştü.

RİGA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Letonya hükümeti, Rusya ve Belarus'tan bazı sanayi ürünlerinin ithalini 1 Eylül'den itibaren yasaklayacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre yasak kapsamında basılı kitap, gazete ve benzeri basılı materyaller, giysi, ayakkabı, şapka, oyuncak, oyun ve spor ekipmanları yer alıyor.

Bakanlığın önerisi üzerine kabinenin onayladığı düzenleme, üçüncü ülkeler üzerinden Letonya'ya ithal edilen Rus ve Belarus menşeli mallara da uygulanacak.

Alınan önlemlerin, Letonya'nın güvenlik çıkarlarını korumayı amaçladığını kaydeden bakanlık, yasağın kapsadığı malların diğer pazarlardan temin edilebilecek ürünlerle ikame edilebileceğini belirtti.

Letonya, 2022 yılından bu yana Rusya ve Belarus ile ekonomik bağlarını önemli ölçüde azalttı. Resmi verilere göre, 2022'de 2,129 milyar euro (2,5 milyar ABD doları) olan ithalat hacmi, 2025'te yüzde 91 düşüşle 193 milyon euroya (225 milyon ABD doları) geriledi.

Kaynak: Xinhua
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit

Aylar sonra ortaya çıktı! Cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Belçika'da salmonella alarmı: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi