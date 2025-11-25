Haberler

Lafarge Terör Örgütüne Finanse Suçlamasıyla Yargılanıyor

Güncelleme:
Fransız çimento firması Lafarge ve çalışanları, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ı finanse etmekten yargılandıkları davada, Fransız istihbaratıyla olan ilişkileri ele alındı. Dava Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, DGSI üyeleri ve gizli tanıkların ifadeleri gündeme geldi.

Fransız çimento firması Lafarge'ın Paris'te "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada, firma ve Fransız istihbaratı arasındaki ilişkiler ele alındı.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada DGSI üyesi olan ve kimliği gizli tutulan bir tanık, mahkemeye çevrim içi katılarak, avukatların sorularını yanıtladı.

Tanık, DGSI bünyesinde terörle mücadele departmanında çalıştığını, burada Fransa'dan Suriye'ye terör örgütlerine katılmak üzere gidenleri gözlemlediklerini anlattı.

DGSI'nin Lafarge'la iletişime geçip geçmediği konusunda yöneltilen soruya tanık, "Fransız firmalarla iletişime geçmek bizim görevimiz değil." şeklinde yanıt verdi.

Tanık, istihbarat birimlerinden kendisi dahil kimsenin Lafarge'la iletişimi olmadığını dile getirerek, "DGSI, Lafarge çalışanlarından istihbarat talep etmedi." ifadesini kullandı.

Lafarge yetkilileri ve DGSI arasında toplantılar yapılıp yapılmadığıyla ilgisi ise tanık, "DGSI'nin terörle mücadele (departmanından) kimse bu toplantılara katılmadı." dedi.

"Veillard ve DGSI arasında çok sayıda toplantı olduğuna dair kanıtlar var"

Lafarge'ın 2012-2015 yıllarında operasyonlardan sorumlu eski müdür yardımcısı olan sanık Christian Herrault'un avukatı Solange Doumic, soruşturma aşamasında Fransız istihbaratının Lafarge meselesiyle ilgili farklı evraklar üzerindeki gizliliğin kaldırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Doumic, söz konusu evraklar ve farklı e-postaların, Lafarge'ın eski Güvenlik Müdürü Jean-Claude Veillard ve DGSI arasındaki devamlı irtibat olduğunu gösterdiğini belirtti.

Doumic, Veillard'ın DGSI'ye bölgeyle ilgili bazı haritalar ilettiğine dair kanıtların olduğunu belirterek, dava dosyasını kast ederek "Jean-Claude Veillard ve DGSI arasında çok sayıda toplantı olduğuna dair kanıtlar var." diye konuştu.

Norveç'te bir dönem istihbarat için çalışan ve 2011-2013 yıllarında Lafarge'da güvenlik personeli olarak görev yapan sanık Jacob Waerness, bölgedeki çimento fabrikasının etrafındaki yolların açılması hakkında firmanın buradaki örgütlerle yürüttüğü müzakerelerle ilgili bilgilerinin sınırlı olduğunu savundu.

Lafarge bünyesinde 2013-2014'te güvenlik personeli olarak çalışan Ürdünlü sanık Ahmad Al Jaloudi, eylül 2013'ten itibaren Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde kontrol noktaları bulunduğundan haberdar olduğunu belirtti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtay'a başvurmuştu.

Fransa Yargıtay'ı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasının yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, AA'nın ulaştığı belgelerle Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı ispatlanan Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında 18 Mayıs 2022'de "insanlığa karşı suça ortak olma" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Ocak 2024'te Fransız Yargıtay'ı, çimento devi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortaklık" suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar vermişti.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'ninambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.

