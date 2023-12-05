KYK Yurtlarında 800 Bin Depremzede Misafir Edildi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarında 800 bin depremzedenin misafir edildiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' nedeniyle bakanlıkta düzenlenen programa katıldı. Programda Bakan Bak'ın yanı sıra, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü faaliyet yürüten gençler ve davetliler yer aldı. Programda, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde; AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, milli sporcu Hamza Doğan ve şef Türev Uludağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'Deprem Temalı Gönüllülük Söyleşisi' yapıldı.

'SPORLA TRAVMADAN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDI'

Söyleşinin ardından katılımcılara hitap eden Bakan Bak, deprem felaketinin ardından sürekli sahada olduklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı orada çok büyük bir rol oynadı. Bakanlığımızın yurtları, spor tesisleri, yüzme havuzları ayakta kaldı. Ayakta kaldığı için de her biri birer lojistik merkezi pozisyonuna girdi; birer gıda deposu oldu, gelen eşyaların depolandığı yer oldu, yeri geldi yatakhane oldu. Güreş minderlerinin, judo minderlerinin her birini ayrı ayrı yerleştirerek depremzedelere sunduk. Orada yemekler servis edildi. Bir farkındalık oluşturuldu. Bu ülkenin insanlarının gönüllerinin ne kadar açık olduğu, gönüllerinin ne kadar derin olduğunu, özellikle de gençlerin nasıl bir dinamizmle sahada yer aldıklarına şahit olduk. Hiçbir ülkenin kolay kolay bunun altından kalkması mümkün değildi. Volkan Demirel'i koca yüreği için alkışlıyorum. Müthiş bir özveri gösterdi. Sporcularını kaybetmesine rağmen orayı terk etmedi. Yaraları ne kadar hızlı sarabildiğimizi gördük, herkese dokunmaya çalıştık. O konteyner kentlerde çocuklarımızı eğlendiren gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum; sevgilerini verdiler, yüreklerindeki sıcaklığı verdiler ve ailelerin acılarını azaltmaya çalıştılar. Kurduğumuz spor tesisleriyle onları sporla travmadan kurtarmak için çalışmalar yapıldı. Hala sahadayız ve sahada olmaya devam ediyoruz" dedi.

'BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HAREKET HALİNDEYİZ'

Bakanlık yurtlarının da bu süreçte herkese ev olduğunu kaydeden Bakan Bak, "AFAD ile beraber koordine ederek yurtlarımızda 800 bin kişi misafir ettik. Bakanlığımızın KYK kapasitesi, hazır mutfakları; bulunan yapı bir anda mobilize edilerek gönüllülerin ve bakanlık personelimizin katkısıyla inanılmaz bir iş gördü. AFAD görevlilerine, güvenlik görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına da ev sahipliği yaptık. Yaklaşık 33 milyon sıcak yemek, 3 milyon 300 bine yakın kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirildi. 143 tesisimizde deprem bölgesinden vatandaşlarımızı misafir ettik. Psiko-sosyal destek ekiplerimiz sahadaydı, 609 eğitici-antrenör sahadaydı. Bakanlığımız tarafından 380 bin kişiye psiko-sosyal destek sağlandı. 17 gençlik kampımızda vatandaşlarımızı misafir ettik. Hükümet olarak, bakanlar olarak deprem bölgesine gidiyoruz ve deprem bölgesindeki süreçleri yakından takip ediyoruz. Orayı bir an önce ayağa kaldırmak için hareket halindeyiz. Köy evleri yapıldı, teslim edildi. Aralık ayı itibariyle konutlar teslim edilmeye başlanıyor" diye konuştu. Bakan Bak, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte özçekim yaptı. (DHA)