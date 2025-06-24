Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında İkili İşbirliği Görüşmeleri

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç ile beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve dostluk grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Milletvekili İlyas, meclis binasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda mümkün olan en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin çok memnuniyet verici olduğunu aktaran İlyas, parlamentolar düzeyindeki işbirliğinin de daha üst seviyelere taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kılıç ise Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun ikili işbirliği için önemli bir köprü olduğunu vurgulayarak, Kuzey Makedonya'daki soydaşların, yaşadıkları ülkeye katkıda bulunmalarını beklediklerini söyledi.

Görüşmede, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den milletvekilleri ayrıca bölgesel istikrar, NATO içinde işbirliği, sağlık, eğitim ve turizm gibi birçok alanda işbirliğinin yoğunlaştırılması fırsatlarını ele aldı.

Türk heyetinin ziyaretinin iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliğinin yoğunlaştırılması için yeni bir fırsat olduğu değerlendirilen görüşmede, iki ülkenin tarihi bağlara, ortak kültürel ve medeniyet değerlerine sahip olduğu, zor zamanlarda her zaman yardım ve destek elini uzattıkları vurgulandı.

Kılıç ve beraberindeki heyet, daha sonra Dış Politika ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi ile bir araya geldi.

Heyet, yarın Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından da kabul edilecek.