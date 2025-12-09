Halil Bedzeti: Kuzey Makedonya, yatırım fırsatları açısından Balkanların yükselen yıldızı

KUZEY Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, "Kuzey Makedonya şu anda Balkanlar'ın yükselen yıldızı konumuna gelmiş durumda. Devletin verdiği yüzde 50'ye kadar geri dönüş teşvikleri var. Arazi kiralama yoluyla 99 yıllığına verilmekte, Kuzey Makedonya Devleti tarafından" dedi.

Bursa'da Rumelili Yönetici İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği'nin (RUMELİSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları' toplantısına Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti katıldı. Toplantıda konuşan Halil Bedzeti, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın gözde ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bedzeti, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın da olduğu programda, Kuzey Makedonya Yatırım ve İhracat Tanıtım Ajansı'nın verilerinden derlediği verilere ilişkin sunum yaptı.

Kuzey Makedonya'da yatırım teşviklerinin devlet tarafından yoğun şekilde desteklendiğini belirten Halil Bedzeti, "Balkanlar'da tabii ki Kuzey Makedonya yükselen bir yıldız olarak görülmekte. Çünkü çok büyük yatırım fırsatları mevcut Kuzey Makedonya'da. Özellikle birçok sektörde çok büyük yatırım fırsatları var. Devletin verdiği teşvikler var hem yatırım anlamında, inşaat anlamında, makine anlamında çok büyük yüzde 50'ye kadar geri dönüş teşvikleri var. Arazi anlamında tamamen kiralama yoluyla 99 yıllığına verilmekte Kuzey Makedonya Devleti tarafından. Bundan dolayı, Kuzey Makedonya şu anda Balkanlar'ın yükselen yıldızı konumuna gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN 5-6 FİRMAMIZ VAR'

Bedzeti, Kuzey Makedonya'nın tekstil, makine, otomotiv, dijital sektörlerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gıda ihracatı yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, gıda alanında da büyük yatırım fırsatları sunduğunu söyledi. Kuzey Makedonya'da serbest bölge ile iç kısımda yapılan yatırımlarda vergi anlamında farklılıklar bulunduğunu da söyleyen Bedzeti, serbest bölgede yapılan yatırımların yüzde 50'sinin devlet teşviği olarak iade edildiğini vurguladı. Türkiye'den de bazı firmaların ülkede yatırım yaptığına dikkat çeken Bedzeti, "Elbette sanayi açısından biraz daha bakir bir ülke ancak çok büyük yatırımcı da çekmekte. Özellikle birçok şehirde orada 14 tane kadar serbest bölge mevcut. O serbest bölgelerde de çeşitli firmalar var. Amerika'dan var, Çin'den var, Almanya'dan var, Türkiye'den var. Türkiye'den, 5-6 firmamız var" diye konuştu.

Türkiye geneli ve Bursa'daki muhacirlerin ülkeye yatırım yaptıklarını söyleyen Bedzeti, "Bursa'da çok göçmenimiz var. Kuzey Makedonya'dan veya Balkanlar'dan gelmiş, çok göçmenlerimiz vardır. Ondan dolayı mutlaka kendi yerlerine veya yaşadıkları, dedeleri ve büyüklerinin yaşadıkları yerlerde yatırım yapmak istiyorlar. Ancak öncelikli, birinci şey aslında yatırım yaptıkları ülkede çok büyük yatırım fırsatları olduğundan dolayı. Eğer yatırım fırsatları yoksa elbette ki biraz daha çekimser kalır insanlar ama şu anda Kuzey Makedonya'da çok büyük yatırım fırsatları mevcut olduğundan dolayı böyle avantajlı hale gelmekte ülke" dedi.