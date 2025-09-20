Kütahya'da Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

Kütahya'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" programı gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Kös, yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin çevre hassasiyeti düzenlemeleri kapsamında 1990'lı yıllarda çalışma başlattığını söyledi.

Çevre sorunu ve sorumluluğunun Ak Parti'nin önemsediği bir konu olduğunu dile getiren Kös, "Biz zaten AK Parti olarak çevre noktasındaki çalışmalarımızı 2002 yılından bu yana böyle bir süreci hali hazırda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüten bir partiyiz." dedi.

Kös, İklim Kanunu ile ilgili yanlış bir algının olduğunu da belirterek, "Bu kanun uzmanlarımız tarafından, sivil toplum kuruluşlarının, kurumların görüşleri alınarak tamamen Türkiye'ye göre hazırlanmış yerli ve milli bir kanundur." diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması'na da değinen Kös, şunları kaydetti:

"Biz ticaretinin yüzde 50 Avrupa Birliği ile yapan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği de bu küresel iklim değişikliğinden yola çıkarak diyor ki 'Bizim yaptığımız anlaşmaya eğer dahil olmazsanız bizim sınırlarımızdan içeri giren her ürününüzden sizden karbon ayak izi vergisine sizi tabi tutarız.' Bu da çok anormal rakamlar yapıyor ve dolayısıyla biz sanayicimizin, ihracatçımızın belini büküyor. İklim Kanunu'nun düzenlenmesinin çevresel olarak katkıları vardır ama esas itibariyle uluslararası ticari entegrasyon kanunudur. Sanıldığı gibi tarım veya hayvancıkla ilgili herhangi bir düzenleme bu kanunda yoktur."

AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kütahya'yı geleceğe bırakabilmek için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile partililerin katıldığı program, genişletilmiş il divan toplantısıyla devam etti.