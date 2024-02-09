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Kütahya'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bulundukları araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine G.Ö. (31) ve H.G'nin (33) bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çantanın içinde 70 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik hap ve 59 bin 400 lira sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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