Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 152 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, içinde 2 şüphelinin olduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdu.
Şüphelilerin eşyalarında yapılan aramalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.