Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, içinde 2 şüphelinin olduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdu.

Şüphelilerin eşyalarında yapılan aramalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.