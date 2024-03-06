Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.G. (30), A.Y. (26) ve İ.Y'yi (34) takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. ve A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.