Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.Ö. (30) ve Y.A'yı takibe aldı.
Ekiplerce şüphelilerin üst ve ev aramalarında yaklaşık 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 49 olduğu öğrenildi.