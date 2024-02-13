Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il dışından uyuşturucu getirip satan 2 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen S.S. ve S.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yaptığı açıklamada, kente uyuşturucunun girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yılbaşından bu yana uyuşturucu ticareti suçundan 27 zanlının tutuklandığını bildirdi.