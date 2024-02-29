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Kütahya'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce yaralama suçlarından hüküm giydiği ve firari durumda olduğu belirtildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Şubat'ta Haydarlar köyünde cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş ederek kaçan Ali B'nin, kent merkezine gelme ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip sonucu zanlıyı Yunusemre Mahallesi'nde caddede yürürken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Zanlı Ali B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin, 3 gün boyunca ormanlık alanda saklandığı, daha sonra yürüyerek il merkezine geldiği belirlendi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise bir çiftlik yakınlarında bulundu.

Bu arada şüphelinin, yaralama suçlarından hüküm giydiği, 2 ay önce Tavşanlı'daki açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyerek firari duruma düştüğü öğrenildi.

Haydarlar köyünde 25 Şubat'ta Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a (56) pompalı tüfekle ateş ederek kaçmıştı. Yaralanan Uyumaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Aslanapa Kütahya Tutuklama Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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