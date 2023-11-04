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Kütahya'da Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda, A4 kağıdına emdirilmiş sentetik Kannobinoid ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine 2 şahsı yakaladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde A4 kağıdına emdirilmiş sentetik Kannobinoid ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube ile müşterek çalışma gerçekleştiren Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler bu çerçevede U.Ö. (24) ve Y.A. (24) isimli şahısları yakaladı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan adli aramada "2 Parça Büyük 2 Parça Küçük A4 Kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannobinoid ele geçirildi.

Şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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