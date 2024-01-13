Kütahya'da sağlık çalışanının beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi

Kütahya'da sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini fotoğraflayarak fedakarlıklarını kareleriyle yansıtan diş hekimi Binnur Gültekin, 46 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Gültekin, iki hafta önce aniden fenalaşması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulu Cami'ye getirilen Gültekin'in cenazesi, İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, siyasi partilerin yöneticileri, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Fotoğrafçılığa ilgisi olan tek çocuk annesi Binnur Gültekin, Kütahya'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini meslektaşı Efkan Oğur'la çektikleri 1000 kareyle ölümsüzleştirmişti.

Yoğun bakım ünitelerinden filyasyona, laboratuvardan ağız ve diş sağlığı ünitelerine birçok alanda görevli sağlık çalışanlarının emeğini gözler önüne seren fotoğraflar, 2022 yılının mart ayında bir alışveriş merkezinde sergilendikten sonra İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmişti.