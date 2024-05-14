Kütahya'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarında yapılanmaya çalışan örgüte yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, daha önce haklarında FETÖ soruşturması yapılan 6'sı kadın 21 zanlı yakalandı.

Aralarında 11 kamu personelinin bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.