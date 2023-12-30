Üye Girişi
Haberler

Kuşların dansı Sarıkamış'ta görüntülendi

Güncelleme:
Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı. Soğanlı Dağları'nın zirvesinde gün batımıyla bulutlar adeta kızıla boyandı. Akşam vakti yuvalarına dönmeye başlayan kuşlar, bulutlarla birlikte görüntülendi. Halk arasında 'kuşların dansı' olarak nitelendirilen kuşların uçma anı, ilçe sakinlerince hayranlıkla izlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı.

Soğanlı Dağları'nın zirvesinde gün batımıyla bulutlar adeta kızıla boyandı.

Akşam vakti yuvalarına dönmeye başlayan kuşlar, bulutlarla birlikte görüntülendi.

Halk arasında "kuşların dansı" olarak nitelendirilen kuşların uçma anı, ilçe sakinlerince hayranlıkla izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Kars Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title