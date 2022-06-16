Kurulmasında öncü olduğu ormanı yangınlara karşı gönüllü koruyor

Kırşehirli çevreci Faruk Ay, bozkırın ortasında oluşturulmasına öncülük ettiği ormanı, tenekelerden tasarladığı uyarı levhaları ve sık sık yaptığı ziyaretlerle yangınlardan korumaya çalışıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Özbağ beldesinde yaşayan çatı ustası Ay, Özbağ Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle Saraylar Şabanlı 5 Oluk mevkisindeki bozkır alana 2004'te akasya fidanları dikerek ağaçlandırma çalışması yaptı.

Ay'ın öncülüğünde ve belde sakinlerinin girişimleriyle Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sonraki yıllarda bölgeye çam, sedir, badem, akasya başta olmak üzere 1 milyonun üzerinde fidan dikti.

Zamanla ormanlık alana dönüşen ve yemyeşil hale bürünen bölge, mesire yeri olarak da kullanılmaya başlandı.

Özellikle yaz aylarında çok sayıda kişinin piknik yapması nedeniyle ormanı yangınlara karşı korumak için harekete geçen Ay, atıl tenekelerden uyarı levhaları yaparak ağaçlara astı.

"Orman candır, oksijendir, yakma koruyucu ol", "Dikkatli ol, bir kıvılcım ormanı yakar", "Orman bölgesi, yangına hassas alan, duyarlı olalım", "Sigaranı arabanda söndür, camdan atma" şeklinde uyarı levhaları asan Ay, aynı zamanda haftada birkaç kez ormanı ziyaret ederek çevre kontrolü yapıyor.

Kendini ormanın fahri korucusu olarak görüyor

Faruk Ay, AA muhabirine, kendisini yıllar önce bozkır olan ve zamanla yeşil örtüye bürünen alanın fahri korucusu gördüğünü söyledi.

Ormanı özellikle yaz aylarında yangınlardan korumaya çalıştığını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Kasabamızda 2004 yılında ortaokul öğrencileriyle 500 akasya fidanı dikerek ağaçlandırma çalışmalarına başladık. 18 yıl oldu. Levha çalışmasını düşündüm. Büyük bir tenekeyi hurdaya vermektense düzenleyip sentetik boyayla boyadım. Ağaç, yangın ve hayvanların figürünü çizdim."

Ay, atıl zeytinyağı tenekelerini de kullandığını belirterek, "Tenekelerden oluşturduğum levhaları badem ağaçlarımıza tutturdum. Amacımız ormana sahip çıkmak, çevreci bir gönüllü olarak mücadelemizi sürdürmek." dedi.

İmkanlarının yetersiz olması nedeniyle ormanın her tarafına uyarıcı levha yapamadığını vurgulayan Ay, destek verilmesi halinde daha fazla yere levha asmayı planladığını kaydetti.