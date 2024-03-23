Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Sis Etkili Oluyor

Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor

VAN - Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Öğlen saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.