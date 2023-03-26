Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde seyir halindeki Mikail Tektaş idaresindeki 68 FK 385 plakalı otomobilin motor kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracının yandığını fark eden ve kendi çabasıyla söndürmeye çalışan Özdemir, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.