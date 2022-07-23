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Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Kozanlı Mahallesindeki Gökgöl kenarında seyir halinde olan Yasin Bircan idaresindeki 06 BHV 300 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.

Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Hisarcık Kozanlı Konya Güncel Haberler

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