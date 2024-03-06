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Kültür ve Turizm Bakanlığı Karadağ'a Gıda Yardımı Gönderdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ'a 2 bin gıda kolisi gönderdi. Karadağ İslam Birliği tarafından dağıtılacak olan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ramazan ayında dağıtılmak üzere Karadağ'a 2 bin gıda kolisi gönderildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Mehmet Fatih Medresesi'ne gelen tırlarda bulunan gıda kolileri, buradaki görevlilerce istiflendi.

Karadağ İslam Birliği, gıda kolilerini 15 şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Karadağ İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı sorumlusu Sadmir Hadzijic, yardım kolilerinin ramazan ayı boyunca belirlenen noktalara dağıtılacağını söyledi.

Her ramazan ayında Karadağ'daki ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi bağışlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Hadzijic, "İhtiyacı olanların bu paketleri almalarını sağlıyoruz. Koliler, yerel yöneticiler aracılığıyla 15 farklı yere gidiyor. Gıda yardımları, ramazan ayında insanlara güzel bir destek oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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