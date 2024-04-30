Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ilk 3 aylık turizm rakamlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ilk 3 aylık turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) turizm istatistiklerinde revizyona gittiğini belirten Ersoy, 2022'de yapılan revizyon kapsamında Banka Kartları Merkezi ve sağlık turizmi araştırma sonuçlarının entegre edilerek, turizm istatistiklerine yansıtıldığını söyledi.

Bakan Ersoy, bu yıl yapılan revizyonda Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçi verilerinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, "Çıkış yapılan sınır kapısı türü yani deniz, demir, hava, kara ayrımında hesaplamalar detaylanarak güncellenmeye başladı. Eskiden sadece deniz kapısı entegreydi. Oradaki verilere göre bir kabul ve istatistiki veriler oluşturuluyordu, genel bütünlemeye yansıtılıyordu. Şimdi sınır kapılarının tamamı günübirlik giriş çıkış bazında sisteme entegre edildi. Çok daha kesin veri elde edilmeye başlandı." dedi.

Bu revizyonla 2012-2023 arası dönemi kapsayacak şekilde turizm gelirlerinin yeniden güncellendiğini aktaran Ersoy, geceleme sayılarında, günübirlik gelen ve geceleme yapan kişilerde de güncelleme olduğunu ifade etti.

"Ortalama kalış sürelerinde yeni sisteme göre değişiklikler oldu"

Mehmet Ersoy, ziyaretçi sayılarına da değinerek, şu bilgileri verdi:

"2022'nin ilk 3 ayını, 6 Milyon 311 bin ziyaretçiyle, geçen seneyi 7 milyon 771 bin ziyaretçiyle kapattık. Bu yıl ilk çeyreği 9 milyon 68 bin ziyaretçiyle kapattık. Yani geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 16.7'lik bir artış gerçekleştirdik. 2022'de yıl sonu 51.4 milyon ziyaretçi yakalamıştık. Geçen yıl 56,7 milyon ziyaretçiydi. Yıl sonu hedefimiz de 60 milyon ziyaretçiydi. Yani buraya baktığınız zaman aslında yıl sonu planlamasında yüzde 5.8'lik bir artış ön görüyorduk. İlk çeyrek yüzde 16.7'lik bir artışla beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yıl sonu ziyaretçi hedefine uyumlu bir şekilde gidiyoruz."

Bu yıl ilk 3 ayda, turizm pazarında birinci sırada İran'ın, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Rusya Federasyonu'nun yer aldığını aktaran Ersoy, "Ortalama kalış sürelerinde yeni sisteme göre değişiklikler oldu. Bu yıl ilk çeyrekte 11.1 ortalama kalış süresi gerçekleşti. Pandemi öncesi rakamlara yaklaşmaya başladık. Yıl sonu için ortalama 9.7'lik kalış süresi hedefimiz vardı. İlk çeyrek 11.1 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"Bu seneki hedef, turizmde 60 milyar dolar gelir"

Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamalarda geçen yılın ilk çeyreğinin 84 dolarla kapandığını dile getirdi.

Bu yılın ilk 3 ayında kişi başı harcamanın 93 dolara ulaştığına dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene yıl sonu beklentimiz 99 dolar olarak açıklanmıştı, 92 dolara revize oldu. Bu yılın sonundaki beklentimiz de 103 dolar olarak yeni revizyonla belirlendi. Raporun genelini incelediğiniz, geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman en yüksek kişi başı gecelik harcama rakamlarına Türkiye'nin geldiğini görüyorsunuz. Turizm gelirlerinin totaline baktığınızda ise 2023'te ilk 3 ay 8.3 milyar dolar olarak revize edildi. 2024 gerçekleşmesi 8.8 milyar dolar olarak netleşti. Geçen seneki yıl sonu da 55.9 olarak düzeltildi. Geriye dönük 2017'ye kadar rakamlarda değişiklikler var. Bu seneki hedefimizin de 60 milyar dolar gelir olduğunu düşünürseniz, ilk çeyrek raporlardan hedefimizle uyumlu bir şekilde ilerlemeyi görebiliyorsunuz."

Mehmet Ersoy, turizmde bu yıl geliştirilen hedef alanlarında ise İskandinavya pazarında ortalama yüzde 25, Asya-Okyanusya pazarında yüzde 63, Kuzey Amerika pazarında ise yüzde 19'luk bir artışın yaşandığını sözlerine ekledi.

Bu rakamlarla belirledikleri hedeflerin üzerinde gittiklerinin altını çizen Ersoy, bu yılın ilk 4 ayında turizm alanında ulusal televizyonlarda 34 ülkede yayın yaptıklarını, 200'den fazla ülkede de global haber kanalları üzerinden tanıtım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy, dijital iletişimde 67 ülkede 4.3 milyar ile rekor görüntüleme elde ettiklerine dikkati çekti. Basılı iletişimde 8 ülkede 32 mecrada 62 içerikle yer aldıklarını vurgulayan Ersoy, 27 ülkede 91 reklam kampanyası yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dijital seyahat kanalına baktığınızda 27 ülkede 13 firmayla tanıtım yapıldı. 8 ülkede 9 havayoluyla iş birliği yapıldı. Ağırlamalar konusunda yılın ilk çeyreğinde 62 ülkeden 1068 kişi, editörler, kanaat önderleri getirildi. Sosyal medyada da 9 mecrada 14.3 milyon takipçili tanıtım yapıldı. Sosyal medya ve dijital medyaya baktığınız zaman en çok takipçisi olan Türkiye hızlı bir yükselişle 2. sıraya geldi."

"2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak"

Gündemdeki konulara da değinen Bakan Ersoy, Formula 1 sahasının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna işaret ederek, "Nisan ayı içerisinde ihale süreci gerçekleşti ve başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftasında yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim gerçekleştirilecek. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak." dedi.

Ersoy, Antalya'da milliyet farkı ücreti alan Limak Lara Deluxe Hotel ile ilgili gerekli incelemeler yapıldığını, 54 bin 694 lira idari ceza kesildiğini ve firma tarafından haksız yere alınan ücret farkının misafirlere geri iade edildiğini açıkladı.

"www.booking.com"un faaliyetlerinin Türkiye'de Bakanlık tarafından engellendiğine dair iddialara ilişkin ise Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından vergi ödemediği ve haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle booking.com hakkında 2015'te bir dava açıldı. 2017'de mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve davaya ilişkin karar 2019'da çıktı. Mahkeme 'haksız rekabet var' kararı ile booking.com'un 500 bin lira teminat yatırması karşılığında ihtiyati tedbiri kaldırma kararı verdi. Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken, dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Özetle mahkeme demiş ki, Türkiye'deki vergi mevzuatlarına, ticari ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet gösteremezsiniz. Sonuçta Bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. TÜRSAB tarafından açılmış bir dava ve kesinleşmiş bir mahkeme sonucu var."