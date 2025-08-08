Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye Kaliteyi Artırır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir." dedi.

Bakan Ersoy, Zonguldak'taki programı kapsamında Çaycuma ilçesindeki Filyos Antik Kenti'nde ve arkeolojik alanlarda incelemede bulundu.

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Ersoy'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda Bakan Ersoy'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve il protokolü de eşlik etti.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığı'nda AK Parti Türkiye Buluşmaları Programı'na katılan Ersoy, partililerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada konuşan Ersoy, büyük cesaret ve özveriyle yıllardır karanlığın içinden ışık çıkaran Zonguldaklı emekçilere şükranlarını sunarak, dün hayatını kaybeden geçmiş dönem AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları'nda şehirleri ziyaret ederek verimli programlar gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, bugün de Zonguldak'ta yürütülen çalışmaları değerlendirmek, kente ve Zonguldaklılara katkı sağlayacak hizmetlerin takipçisi olmak üzere burada bulunduğunu söyledi.

Ersoy, özellikle kültür ve turizm alanında şehrin sahip olduğu potansiyeli doğru ve etkin şekilde yönetmenin en temel öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına nasıl çalışmalar yürüttüğünü herkesin gördüğünü kaydetti.

Özellikle iletişim alanında gerçekleşen büyük dönüşümlerin turizm alanındaki yarışı doğrudan etkilediğine işaret eden Ersoy, "Artık ülkeler arasında rekabetten ziyade kültür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görüyoruz. Bu sebeple Zonguldak'a daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken öncelikli iş, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir, Zonguldak'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyele uygun politikalar geliştirmek, bu politikaların arkasında istikrarlı şekilde durmak ve en önemlisi de şehrin tanıtımına ayrı önem vermektir." diye konuştu.

"Türkiye, turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan konum elde etti"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör olarak ilan etmesinin ardından bu alanda yeni yol haritası belirleyerek devrim niteliğinde adımlar attıklarını vurguladı.

Başarılı çalışmalar neticesinde Türkiye'nin turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan konum elde ettiğini dile getiren Ersoy, "Şu anda turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak bu yürüttüğümüz çalışmaların daha fazlasını da yapacağımıza inanıyoruz. Şehirlerimizi uluslararası rekabete hazır hale getirmek adına mevcut potansiyeli en doğru şekilde analiz edip bir yandan güçlü yönlerimizi öne çıkarmak, diğer yandan da eksiklerimizi gidermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçiyoruz"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kaybedecekleri bir dakika dahi olmadığına dikkati çeken Ersoy, dünyada Türkiye'nin yıldızını daha da parlatmak adına yapacak çok işlerinin bulunduğunu kaydetti.

Ersoy, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hayalleri gerçekleştirmek için önemli dönemden geçtiklerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye'yi tarihi noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bu da 81 şehrimizdeki 86 milyon vatandaşımızın yaşam standardını daha da yukarılara çekmesi, Zonguldak'ın zenginleşmesi, ekonomik olarak daha da güçlenmesi, Zonguldaklı kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir." diye konuştu.

Yarım asırdır Türkiye'nin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçtiklerini belirten Ersoy, tarih boyunca büyük badireler atlatmış, en zor zamanlarda büyük zaferler elde etmiş bir millet olduklarını söyledi.

Ersoy, hep birlikte el ele vererek Türkiye'nin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacak bu süreci de hayırlısıyla atlatacaklarına yürekten inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'nin gündeminde terör gibi bir olumsuzluğun yer almaması gerektiğine canıgönülden inanıyoruz. Halkımızın yüzü gülsün, ülkemizin sokaklarında barış türküleri söylensin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, şehirlerimiz dünya kentleriyle rekabet etsin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin sözünün, gücünün tüm dünyada etkisini artırmasını istiyoruz. Bunun için el birliğiyle ne gerekiyorsa yapalım. İnanıyoruz ki Zonguldak şehrimiz de emekçi ruhu ve iradesiyle bu yürüyüşte her zaman bizimle olacak, barışa, kardeşliğe ve güçlü Türkiye'ye doğru emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer katıldı.

Konuşmasının ardından Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Vali Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, eski AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un Uzun Mehmet Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra belediyeyi ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine geçti.