Bakan Ersoy: Türkiye 2024'te Rekor Turizm Gelirine Ulaşmayı Hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Ersoy, 2024'ün hem ülke içinde hem de küresel arenada rekorlara imza atılan bir dönem olduğunu söyledi.

Geçen yılın Türkiye'ye gelen 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle tamamlanarak hedeflerin üzerine çıkıldığını aktaran Ersoy, "2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5'lik bir artış elde ettik. Bu da 2017'deki turizm gelirini 2024'te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz, 'Sadece niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz.' ısrarımızın da çok güçlü bir kanıtıdır." dedi.

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'ne göre Türkiye'nin 2017'de ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında yedinci sırada yer aldığını belirterek, 2023'te beşinci, 2024'te ise dördüncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Bu yıl ise turizm hedefini 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettiklerine işaret eden Ersoy, "Hep birlikte doğru adımları atarak hedefimize ulaşacağıma inanıyorum. Ancak Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada, zaman zaman krizlerin yaşanması maalesef kaçınılmaz oluyor. Örneğin, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürülebilir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz." diye konuştu.

"İstanbul'a hak ettiği tanıtım özenini verdik"

Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanındaki çalışmalara dair de şu bilgileri verdi:

"Gerek şehrimizin tanıtım bütçesi gerek ağırlanan gazeteci, influencer, acente temsilcisi sayısı, gerekse de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki iletişim çalışmaları kapsamında İstanbul'a hak ettiği tanıtım özenini verdiğimizi gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıl organize ettiğimiz Amerikan Seyahat Yazarları Birliğinin ve SITE Global Konferansı'nın ardından geçtiğimiz haftalarda ise 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla, Asya Pasifik Seyahat Birliği 2025 Yıllık Zirvesi'ne şehrimiz ev sahipliği yaptı. Bu tarz zirveler şehrimizin tanıtımı noktasında oldukça önemli araçlar olarak dikkat çekmektedir."

Türkiye turizmini yalnızca niceliksel olarak değil, aynı zamanda niteliksel olarak da geliştirmek ve yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürmenin önemini vurgulayan Ersoy, 2025'in ilk 4 ayına ilişkin "Kişi başı gecelik gelirde de başarılı bir tablo ortaya koyduk. 2017'de 75 dolarla devraldığımız yabancı turist başı gecelik harcamayı, 2024'te 108 dolara, bu yılın ilk çeyreğinde ise 116 dolara çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak"

Bakan Ersoy, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayının tamamına yaymayı hedeflediklerini ve ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve MICE turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye'yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz." dedi.

Sürdürülebilir turizm yaklaşımını benimseyerek 2022'nin başında, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartları belirleyen ve yöneten Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile iş birliği anlaşmasını yaptıklarını belirten Ersoy, "Bu sayede Türkiye, Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladı. Bu çalışmamız global çapta örnek bir adım oldu ve global rakiplerimiz olan başka ülkeler de bizi takip etti. 2030 yılında tamamlanacak olan program ile turizm sektöründe sürdürülebilirlik adına tüm uluslararası standartları sektör olarak sağlamış olacağız. Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla hedef pazarlarımızda yıldızımız her geçen gün daha da parlarken, dijital tanıtım alanında da çığır açan adımlar atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Go Türkiye ile muazzam bir başarıya ulaştık"

Ersoy, TGA aracılığıyla 200'e yakın ülkede tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerinin söyleyerek, "Yine farklı konuk profillerine hitap etmek amacıyla Türkiye'nin geniş destinasyon ve ürün yelpazesi hakkında farkındalık yaratmak için hedef pazarlarımız başta olmak üzere pek çok ağırlama yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtım platformu Go Türkiye'yi de oldukça güzel konumlandırarak bu alanda muazzam bir başarıya ulaştık." dedi.

Türkiye'nin sosyal medya platformlarında TGA'nın çalışmalarından önce ilk yirmide dahi yer almadığını, şu an ise üst sıralara yerleşerek birçok ülkeye örnek teşkil ettiğini aktaran Ersoy, "Platformumuz 4.5 milyon TikTok takipçisiyle platformda dünyanın en çok takipçisi olan ülke konumuna geldi. YouTube da 5.16 milyon takipçiyle kategorinin en çok takipçisi bulunan ülke platformuyuz. 3.8 milyon Instagram takipçisiyle bu platformda da dünyanın ikinci en çok takip edilen ülkesiyiz." bilgilerini paylaştı.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek"

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin turizmin tüm yurda yayılabilmesi, kentlerin markalaşması ve layıkıyla tanıtılabilmesi için her sene daha fazla şehrin dahil edildiğini işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, beşinci yılında yani bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, 5 Nisan'da Adana'da başlayan ve 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek festivallerin, 219 gün süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür-sanat festivali olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "İnanıyorum ki 2025 yılı, turizmde yeni rekorlar kıracağımız ve başarılarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl olacak. El birliğiyle Türkiye'yi yalnızca turizmin değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve kültürel zenginliklerin de merkezi haline getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini sözlerine ekledi.