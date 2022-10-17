Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için "saçlarını kazıttı"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampındaki gençler, İsrail güçlerine karşı saldırı düzenlediği iddia edilen ve her yerde aranan Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından yakalanmasına engel olmak için ona benzemeye çalışarak saçlarını kazıtma kampanyası başlattı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampındaki gençler, İsrail güçlerine karşı saldırı düzenlediği iddia edilen ve her yerde aranan Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından yakalanmasına engel olmak için ona benzemeye çalışarak saçlarını kazıtma kampanyası başlattı.

Şuafat Mülteci Kampındaki çok sayıda Kudüslü genç, 8 Ekim'de bir İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının şüphelisi olduğu ileri sürülen ve saldırıdan sonra kayıplara karışan 22 yaşındaki Udey Temimi ile dayanışmak için ilginç bir yöntem buldu.

Filistinli gençler, her yerde Udey Temimi'ye arayan İsrail askerlerini şaşırtmak için saçlarını kazıtarak kendilerini Temimi'ye benzetti.

Şuafatlı gençlerin "kellik modası" kısa sürede yayıldı, berber salonlarında ve evlerinde saçlarını kazıtan gençlerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Kahraman Şuafat", "Başımız Şuafat'a feda" gibi etiketlerin kullanıldığı söz konusu paylaşımlarda, işgal altındaki topraklarda İsrail güçlerine karşı direnişin "meşru bir hak" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail giriş-çıkışları kapatmış ve sık sık baskınlar düzenleyerek kamp sokaklarını savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla protesto gösterileri düzenlemişti. Çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış ve okullarda eğitime ara verilmişti.