Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü örgü örerek ilerledi. O anları başka bir sürücü kayıt altına aldı.

Küçükçekmece E 5'te ilginç görüntü: Trafikte örgü ördü

İSTANBUL - Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü örgü örerek ilerledi. O anları başka bir sürücü kayıt altına aldı.

Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte seyir halinde olan bir kadın sürücü, trafiği fırsat bilerek örgü ördü. Örgü örerek trafikte seyreden kadın sürücü görenleri hayrete düşürdü. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücü de kayda alırken şaşkınlığını gizleyemedi.