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Küçükçekmece E 5'te ilginç görüntü: Trafikte örgü ördü

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Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü örgü örerek ilerledi. O anları başka bir sürücü kayıt altına aldı.

Küçükçekmece E 5'te ilginç görüntü: Trafikte örgü ördü

İSTANBUL - Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü örgü örerek ilerledi. O anları başka bir sürücü kayıt altına aldı.

Küçükçekmece E 5 karayolunda trafikte seyir halinde olan bir kadın sürücü, trafiği fırsat bilerek örgü ördü. Örgü örerek trafikte seyreden kadın sürücü görenleri hayrete düşürdü. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücü de kayda alırken şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güncel Haberler

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