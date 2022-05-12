Kremlin: 'Finlandiya'nın NATO'ya girişi Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik, "Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya için kesin bir tehdit oluşturacak" dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılma girişimine Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya için kesin bir tehdit oluşturacak. İttifakın (NATO'nun) genişleme çabaları, kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli hale getirmeyecek" dedi. Gazetecilerin böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Rusya'nın nasıl bir adım atacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Atacağımız adımlar NATO askeri altyapısının Rusya sınırlarına yakınlaşmasına göre belirlenecek" ifadelerini kullandı. Peskov, "Hatırlarsanız Devlet Başkanından (Vladimir Putin) NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesiyle bağlantılı olarak batı kanatlarımızı güçlendirmek için alınabilecek önlemlerin hazırlanması konusunda aktif bir talimat var. NATO bize doğru ilerliyor. Dolayısıyla elbette tüm bunlar, durumu dengelemek ve güvenliğimizi sağlamak için özel bir analiz ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi için bir unsur haline gelecektir" dedi.

"RUSYA, NATO-RUSYA ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR"

Bu gibi gergin durumlarda Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelme ihtimalinin ne derecede olduğu sorusuna yönelik Peskov, "Rusya, NATO-Rusya çatışmasından kaçınmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda NATO ve daha da önemlisi Washington tarafından ifade edildi. Hatırlayacağınız gibi son olarak ABD Başkanı Joe Biden buna dair bir açıklama yaptı" şeklinde konuştu.

"MÜZAKERELERDE ARTIK GURUR DUYACAĞIMIZ BİR GELİŞME YOK"

Peskov, ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşından sonra diyalog başlatılmasına yönelik bir girişimin olup olmadığı sorusuna ise, "Son 2 aydır Washington ile müzakerelerin sürdürülmesi yönünde herhangi bir girişim olmadı" şeklinde yanıtladı. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmelerinin hangi aşamada olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Peskov, "Artık gurur duyacağımız bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel