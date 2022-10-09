KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi Güncel Haberler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi... Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KPSS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.