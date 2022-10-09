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KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi

Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KPSS Güncel Haberler

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