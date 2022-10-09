KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi
Güncel Haberler
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ailelerin, sınava giren yakınlarını beklemesi
Sınava giren adayların fakülte binasından çıkması SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel