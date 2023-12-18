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Kozan'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

18 Aralık 2023 18:09 Güncelleme: 18:10 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulunan kişi, kuyumcunun panik butonuna basmasıyla kaçtı. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı. Düzeneğin sahte olduğu belirlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.