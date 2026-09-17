Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünün sakinleri, Türkiye'nin farklı illerinden satın aldıkları erikleri güneşte kurutarak iç ve dış piyasaya gönderiyor.

1990'lı yıllarda kendi yetiştirdikleri erikleri kurutarak pazarlamaya başlayan 335 nüfuslu köyün sakinleri, artan taleple birlikte zamanla farklı bölgelerde yetişen erikleri de satın alarak işlerini büyüttü.

Sonbaharda ülkenin farklı yörelerinde hasat edilip kamyonlarla Bahçeli köyüne getirilen 1500 tonun üzerindeki taze erik, bu dönemde yüzlerce kişiye ekonomik katkı da sağlıyor.

Köydeki araziler ile evlerin damlarına serilen ve rengarenk görüntüler oluşturan erikler, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan güneşte kurutulup tüketime hazır hale getiriliyor.

Pazarlaması bazı firmaların yanı sıra merkezi bu köyde bulunan Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından gerçekleştirilen kuru erikler, yurt içine ve dışına gönderiliyor.

"Kuru erik ihracatını markalaştırarak ilerletmek istiyoruz"

Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı İnci Mine Özkan, AA muhabirine, köyün ekonomik olarak daha aktif hale gelmesini ve ürettikleri ürünleri uluslararası pazarlarda tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Daldan toplanan ürünlerin kurutularak katma değeri yüksek ürüne dönüştürüldüğünü belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Burada öncelikle hedefimiz erik ihracatı. Geçen yıl Azerbaycan ve Japonya'ya giden eriklerimiz için bu yıl Balkan ülkeleri ve Avrupa yolunu açmayı hedefledik. Hedefimiz, yaptığımız işlerin hepsini dünyaya tanıtmak. Kuru erik ihracatını markalaştırarak ilerletmek istiyoruz. Bu anlamda görünürlük açısından erik suyu ve erikli türev ürünler üretmeye çalışıyoruz. Eriğe ait ürünlerin hepsinin marka patent çalışmasını yaparak Bahçeli köyünün tanınırlığını artırmak istiyoruz. Valilikle koordineli olarak, köy merkezinde kurutma ve paketleme tesisi kurmak üzere 15,5 milyon liralık bir proje yazıldı. Eğer bu olursa hanımların şu anda yaptığı işlerin hepsini endüstriyel bir şekilde ilerletecek kısa vade içinde bir projemiz var."

Ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanıyor

Bahçeli köyü muhtarı Kadir Korkmaz ise köyde de erik hasadı yapıldığını ancak kurutma işlemindeki ürünün büyük bölümünün dışarıdan getirildiğini söyledi.

Kuru eriğin yurt içinde ve dışında beğenilerek tüketildiğini vurgulayan Korkmaz, "Güneşte gün kurusu olarak kurutuyoruz. Aşağı yukarı 4-5 günde kuruma oluyor, paketleyip tüccarlarımıza veriyoruz. Daha çok Tokat, Afyonkarahisar, Isparta'dan tedarik ediyoruz. Şu an köyümüze 1500 ton üzerinde yaş olaraktan geliyor, kurutulmuş eriğimiz ise 500 ton oluyor. Köy dışından 250-300 kişi işçi olarak bundan faydalanıyor. Yıllık ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkımız var. Projelerle bu işi büyüteceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Osman İş de köy halkı için önemli bir gelir kapısı olan ürünün yurt dışına gönderilmesinden memnun olduklarını, ihracatı daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA