Kosova'da avro kullanımı zorunlu hale geldi

Kosova Merkez Bankasının (BQK) ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Kosova'da 2002'den beri avro resmi para birimi olurken, çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde ödeme ve maaşlar için Sırp dinarı kullanıldı.

BQK'nin ülkede nakit işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi üzerine AA ekibi, Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarında çoğunlukla Sırpların yaşadığı Graçanica'da halkın görüşünü aldı.

Graçanica'daki işletmelerde avronun yanında Sırp dinarının da kullanımda olduğu gözlendi.

Graçanica'da yaşayan emekli Stanica Trajkovic, AA muhabirine, Kosova'dan aldığı emekli maaşının yanında Sırbistan'dan da Sırp dinarıyla emekli maaşı aldığını ve bu yeni durumdan çok endişe duyduğunu söyledi.

Kararın dinar kullanan Sırplar için çok kötü olduğunu belirten Trajkovic, "Kimse bize bu konuda bir şey anlatmıyor, sadece medya aracılığıyla (takip ediyoruz), kimse bize ne olacağı konusunda bilgi vermiyor. Kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyorum, çünkü 10 gün içinde emekli maaşımızı almamız gerekiyor. Umarım parayı avro olarak mı yoksa dinar olarak mı alacağımız çözülür ancak dinarımızın geçerli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Aktivist Nevenka Rikalo, Kosova'da Sırp dinarını yasaklama kararının, ülkede yaşayan Sırpların insan haklarını ihlal ettiğine inandığını vurgulayarak, "Birçok kişi üzülecek, gergin olacak ve hatta Kosova'yı terk etmeyi bile düşünecek çünkü eğer hayatımız boyunca elde ettiğimiz para alma hakkını inkar edersek, bu çok büyük bir zorluk olacaktır." ifadelerini kullandı.

Graçanica'da ismini vermek istemeyen bir satıcı da şimdiye kadar 2 para birimiyle de satış yaptıklarını dile getirerek, "Bugün bize kimse gelmedi. Dinarın hala geçerli olduğunu söylüyorlar, bakalım ne kadar sürecek? Mümkünse dinarla eskisi gibi çalışacağız, olmazsa yenisiyle çalışacağız." görüşünü paylaştı.

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, dün düzenlediği basın toplantısında, "geçiş aşaması" olarak adlandırdığı süreçte cezai tedbirlere değil, tamamen işletmelerin ve vatandaşların bilgilendirilmesine odaklanacaklarını bildirdi.

Batılı ülkeler (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere), BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.