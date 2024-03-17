Korunma Altındaki Çocuklar Ramazan Yardımı Dağıttı

Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki kalan çocuklar, vatandaşlara ramazan yardım kolisi dağıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar, Kayseri Türk Kızılay Şubesi çalışanları ve gönüllüleriyle kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı yaptı.

Çocuklar, daha sonra yardım ettikleri ailelerle iftar açtı.