Korsan emlakçılıkla mücadele çağrısı

İZMİR Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, emlakçılık işiyle ilgilenenlerin sayısında bir artış olduğunu belirtip, "Bu durumun mülk sahiplerini de mağdur ediyor. Sanal fiyatların binmesi ile yüksek rakamlar karşımıza çıkıyor ve insanlar daha güvenli konut alacaklarına yaşlı, yorgun, niteliksiz konut alımına yöneliyor. Korsanlar ordusu mevcut yasal emlakçılık yapanların neredeyse bir misli sayısına gelmiş vaziyette. Bunlarla mücadele etmek lazım" dedi.

Son dönemde emlak sektörünün cazip hale geldiğini dile getiren İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, bu işle ilgilenenlerin sayısının arttığını vurguladı. Farklı işlerden geçimini sağlayanların da bir yandan gayrimenkul satışına yöneldiğini kaydeden Akgün, bu durumun hem sektör temsilcilerini hem de mülk sahiplerini mağdur ettiğini söyledi. Akgün, "Nitelikli veya niteliksiz insanlar, kendisini sektörün aktörü gibi görmeye başladı. Güven inşa etmeleri gerekirken plansız, programsız bir şekilde alıcılara yanıltıcı bilgiler vererek gayrimenkul satımına yöneldiler. Mağduriyetler çoğalmaya başladı. Derneğimize de şikayetler çok gelmeye başladı. Mülk sahiplerini günde 50 kişi arayıp, farklı vaatlerde bulunuyor. '3 günde, 5 günde, 1 ayda, 2 ayda kesin satarız' deyip 4 milyonluk daireye 5 diyenler, 5'e 7 diyenler var. Bu da sektöre zarar veriyor. Sanal fiyatların binmesi ile yüksek rakamlar karşımıza çıkıyor ve insanlar daha güvenli konut alacaklarına yaşlı, yorgun, niteliksiz konut alımına yöneliyor" dedi.

'NİTELİK SIFIRA İNİYOR'

Belgesi olmayan gayrimenkul temsilcileri için bir an önce denetimlerin arttırılması gerektiğini ifade eden Akgün, "Özellikle sektörün duayenleri, odalar, Ticaret Odası'ndaki meslek komitelerinin bu işe daha eğilmesi lazım. Türkiye'de oldukça fazla korsan emlakçılar yani kaçak emlakçılar var. Boş oturan insanlar, bakkal, manav, avukat, züccaciyeci, muhtar ya da hiçbir işi olmayıp apartmanda oturan teyzeler bile emlakçı olmuş. Bununla ilgili defterdarlıklar, ilgili odalar, emniyet Müdürlükleri ve aynı zamanda devletin tüm kurumları olmak suretiyle bu korsanlarla ciddi mücadele etmeli. Normalde emlak ofisi açacak olanlar seviye 5 belgesini alıp bir emlak ofisinde 6 ay stajını yaptıktan sonra bu işi yapabilir. Bir gayrimenkul şirketinin yanında çalışmak için seviye 4 belgesi alınması lazım. Fakat insanlar öyle yapmıyor. Seviye 4'ü, seviye 5'i olanların etrafında yancı gibi dolaşıyorlar. Onlara müşteri bulmaya çalışıyorlar. Nitelik sıfıra iniyor. Yani bunların engellenmesi lazım başta. Korsanlar ordusu mevcut yasal emlakçılık yapanların neredeyse bir misli sayısına gelmiş vaziyette. İşte bunlarla mücadele etmek lazım" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMENKUL TÜM ZAMANLARIN EN İYİ GÜVENİLİR YATIRIMI'

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, yeni yıla yaklaşırken 2025 yılı için yaptığı değerlendirmede satışların arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Bankalara baktığımız zamanda konut kredilerine müracaat eden insan sayısı da artmaya başladı ve konut alımına yöneldiler. 2025 yılında konut satışları gayet iyiydi. 2025'te yapılan satışların yaklaşık yüzde 70'i gerçekçi yani ihtiyaç sahiplerine yapıldı. Ama yüzde 30'unu da borç ilişkisinden dolayı mülklerini satanlar, icradan kaçanlar oluşturdu. 2026 yılına girerken satışlar kasım ayında oldukça fazla. Ekim ayında da fazlaydı. Yılbaşı öncesinde, aralık ayında da satışlarının yüksek olacağını düşünüyoruz. 2026 yılının ilk 4 ayında özellikle vatandaşın yine konut alımına saldıracaklarını, bankalarda kur garantili faizin çıkmasıyla paralarını gayrimenkulde değerlendireceklerini düşünüyorum. Altında dengesiz giriş çıkışlar var ama diğer tarafta konut fiyatları da inşaat maliyetlerinden dolayı artmaya çalışıyor ve insanlar seri bir şekilde konut alımına yöneldi. 2026 yılında da bu hız devam edecek. Bu hızla devam edersek 2026 yılının ilk 4 ayında konut fiyatlarının özellikle yüzde 30 seviyesinde artacağını öngörüyoruz. Bir an evvel almalarını tavsiye ederiz. Hayallerindeki konutu belki alamayacaklar. Ama mutlaka bir gayrimenkul alsınlar. Çünkü gayrimenkul tüm zamanların en güvenilir yatırımı. Bunu da bilmek lazım."