Üye Girişi
Haberler

Kore Kültür Merkezi Müdürü Türkiye'yi özleyecek

Güncelleme:

Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirtti. Ayrıca emekliliğinde kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, cağ kebabını ailece özleyeceklerini, emekliliğinde kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Park, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını AA muhabirine anlattı.

Türk halkının sıcakkanlı olduğunu ve dostluğu önemsediğini dile getiren Park, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin yüzyıllar boyunca süreceğini düşündüğünü ifade etti.

Park, KKM Müdürü olarak Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini belirterek, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'de düzenlenen açık hava konserine 6 binden fazla Türk izleyicinin katıldığını, o coşkuyu unutamadığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri de unutamadığını, felaketin hemen ardından Güney Kore'den gelen arama kurtarma ekibine destek amacıyla deprem bölgesine gittiğini kaydeden Park, "Koreli arama kurtarma ekibi, kızı ve annesini kurtardığında yardım ekipleri ve yerel halkın coşkulu sevinç sesleri hala kulaklarımda yankılanıyor." diye konuştu.

"Mümkünse sık sık Antalya'ya gelmek istiyorum"

Park, görev süresi boyunca Türkiye'nin birçok şehrini gezme fırsatı bulduğunu ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

"Tarihi kalıntılarla birleşen Akdeniz sahili, bir anda biriken tüm stresi yok edecek kadar güzel." diyen Park, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kültür Merkezi Müdürü olarak K-Pop, K-Klasik konserleri gibi etkinlikleri gerçekleştirmek isteyecek kadar beğendiğim Aspendos Antik Tiyatrosu da var. Burada K-Pop performansı gerçekleştirememek, hala içimde kalan bir konu.

Kore, kış geldiğinde çok soğuk oluyor. Kış aylarında sıcak Antalya'ya üç ay kadar süreyle gelip yaşamak ve sonrasında bahar, sonbahar aylarını Kore'de geçireceğim bir emeklilik hayatı hayal ediyorum. Mümkünse sık sık Antalya'ya gelmek istiyorum."

Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, kurumunun iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve etkinliklere odaklandığını, gösteriler ve benzeri etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Park, kültür ve sanat yoluyla iletişim ve empatiye dayalı Güney Kore-Türkiye ilişkilerinin gelecekte birbirine kök salmış kardeşlik bağlarının ötesine geçerek siyaset, ekonomi, toplum ve diğer tüm alanlarda sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirerek, iki ülke dilleri arasında benzerliklerin bulunduğunu, düşünce tarzları ve duyguları ifade etmede birçok ortak noktanın olduğunu belirtti.

Adana kebap, beyran çorbası, cağ kebabı ve benzeri Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ifade eden Park, cağ kebabının ailece Güney Kore'ye döndüklerinde özleyecekleri lezzet olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Antalya Kore Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title