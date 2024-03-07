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Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Korku Dolu Anları Anlattı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Saldırı sonucunda yaralanan kadın, yetkililerin daha hassas olmasını ve köpeğin sahibinin bulunmasını istedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Ozanlar Mahallesi Dibektaş Caddesi Tabak Sokak'ta yaşayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, 4 Mart'ta evinin yakınlarında yolda yürürken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Kendi çabası ve yoldan geçen bir kişinin yardımıyla kurtulan Akkul, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kolundan ve sırtından yaralanan Akkul, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

"Sessizce yanıma geldi, saldıracağını düşünmedim"

Akkul, gazetecilere, genel olarak sahipsiz hayvanlardan korkmadığını ve onları beslediğini söyledi.

Olay günü yanına sessizce gelen boynunda tasması olan köpeğin kendisine saldıracağını düşünmediğini belirten Akkul, "Yanımdan geçerken birden kolumu ısırdı. O anda küçük bir korku yaşadım fakat çok önemsemedim, saldırının uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim. İnsanlar çıkıp baktı ama kimse maalesef harekette bulunmadı. Kendi çabalarımla sol elimle yumrukla kafasına vurdum, kolumu bıraktı. Bileğimden aşağısı halsiz ve sallanıyordu. Kurtardım diye sevinirken 1-2 saniye içinde arkamdan dolaştı, sırtıma saldırdı ve sonra beni yere attı." diye konuştu.

Akkul, korku dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Bir çocuk elinde sopayla köpeğe vurarak etkisiz hale getirdi. O anda sürünerek bir apartman kapısından içeri kendimi attım. Burnumdan da kan gelmeye başladı. 'Ölüyorum herhalde' dedim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktaran Akkul, kolundaki derin yarayı görünce bayıldığını kaydetti.

Akkul, şikayeti üzerine köpeğin emniyet güçlerince bulunduğunu ve belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldüğünü anlatarak, "Benden önce birkaç kişiye daha saldırmış, bir köpeği parçalamış. Hastanede gerekli işlemler yapıldı, gözlem altında tutuldum. Sonra emniyete gidip şikayette bulundum. Köpeğin çipli bir köpek olduğunu öğrendiler." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Rottweiler cinsi köpeğinin bulunduğunu belirten Akkul, bilinçli bir köpek besleyicisi olduğunu ve gereken tedbirleri aldığını söyledi.

Akkul, hayvanları sevdiğini ve köpeklere karşı bakış açısının değişmediğini dile getirerek, "Bu tür vakaların artık yaşanmasını istemiyorum. Bize emanet onlar ama çocuklarımıza bir zarar gelsin istemiyorum. Yetkililerin bu konuda biraz daha hassas olmalarını ve bu köpeğin sahibinin bulunmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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