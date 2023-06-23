Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Personeli ile Bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Esen, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanlarla bir araya gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Esen, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanlarla bir araya gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi. Personel ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizen Esen, "Her fırsatta belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye gayret ediyoruz. Bugün de Kurban Bayramı öncesinde bir araya geldik. Belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte tüm mesai arkadaşlarımızın bayramını kutladık" dedi.