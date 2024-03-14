Konya'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama

Konya'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili Konya Valisi Vahdettin Özkan açıklamada bulundu.

Özkan, uçağının düşmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.